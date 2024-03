In Moskau haben Medienberichten zufolge Bewaffnete das Feuer auf die Menschenmenge in der Konzerthalle „Crocus City Hall“ eröffnet. Es handle sich um mindestens drei Personen in Tarnkleidung, meldete die Nachrichtenagentur RIA am Freitag. Dabei sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Laut Berichten sollen mindestens zwölf Menschen getötet und 35 verletzt worden sein. Auf X, vormals Twitter, kursieren Videos aus der Halle, Schüsse und laute Schreie sind zu hören, man sieht Menschen, die verzweifelt versuchen, sich zu verstecken. Panisch drängen sich die Besucher zu den Ausgängen, auf der Flucht vor den Angreifern. Immer wieder sind Schüsse zu hören.

Laut RIA Novosti feuerten mindestens drei Personen in Kampfmontur mit Waffen. Auch die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete die Schießerei in der Crocus City Hall, einer großen Konzerthalle am westlichen Rand der russischen Hauptstadt. Mehrere andere russische Medien berichteten über die Schießerei und dass die Halle in Flammen stehe. Auf Videos, die über russische Messaging-Apps gepostet wurden, waren Flammen und riesige schwarze Rauchschwaden zu sehen, die über dem Gebäude aufstiegen, berichtet die deutsche „Bild“-Zeitung.