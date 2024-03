Weil sie mit einem abgelaufenen Führerschein und ohne Versicherung unterwegs war, ist eine 103-jährige italienische Autofahrerin in der Provinz Ferrara in der Region Emilia-Romagna bestraft worden. Am Montag wurde die im Jahr 1920 geborene Frau in der Gemeinde Bondeno gegen 1.00 Uhr von den Carabinieri angehalten, während sie laut eigenen Angaben gerade zu Freunden unterwegs war.

Bußgeld als Strafe

Die Carabinieri waren von einem Zeugen alarmiert worden, der gesehen hatte, wie sich das Auto der Frau auf gefährliche Weise im Kreis bewegte, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Laut den Polizisten sei die Frau desorientiert gewesen und immer wieder durch dieselben Straßen gefahren. Die Ermittlungen ergaben, dass ihr Führerschein seit zwei Jahren abgelaufen war.

Die 103-Jährige wurde gemäß der Straßenverkehrsordnung mit einem Bußgeld belegt, ihr Fahrzeug wurde von einem Abschleppwagen abgeholt. Schließlich wurde sie von den Carabinieri nach Hause begleitet.