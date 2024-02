165 Passagiere eines Fluges der United Airlines von San Francisco nach Boston dürfte am Montag das Herz in die Hose gerutscht sein. Denn während des Fluges brach plötzlich die Tragfläche der Maschine auseinander.

Schadensursache ist noch unklar

Passagier Kevin Clarke hielt den skurrilen Moment in den sozialen Medien fest. „Wir landen gerade in Denver, weil die Tragfläche des Flugzeugs auseinanderbricht“, sagt Clarke in dem Video. Knapp 3.200 Kilometer vor dem Ziel ist die Maschine damit notgelandet.

Clarke schildert den Vorfall in dem Video auch detailliert: „Wir starteten, ich hörte dieses laute Summen und dann verschwand es, also dachte ich mir nicht viel dabei“. US-Medien zitieren den Passagier auch mit der Aussage, dass während des Fluges der Pilot nach hinten kam und von dem Schaden berichtete.

Die Ursache des Schadens ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat nun angekündigt, den Vorfall zu untersuchen. Für Boeing ist es der zweite Zwischenfall innerhalb kurzer Zeit. Im Januar hatte eine Boeing 737 MAX 9 der Alaska Airlines während des Fluges ein Kabinenteil verloren.