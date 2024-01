Afrikanische Graupapageien gehören zu den intelligentesten Vögeln der Welt und können sowohl menschliche als auch tierische Sprache nachahmen. Im britischen Lincolnshire Zoo kam es kürzlich zu wiederholten verbalen Ausbrüchen der Vögel, bei denen sie sowohl Zoobesucher als auch andere Tiere im Zoo angriffen.

Obwohl sich die Besucher über die Beschimpfungen amüsierten, befürchtete das Zoo-Personal, dass Kinder die Beleidigungen aufschnappen und sich zu Herzen nehmen könnten. Nachdem die Papageien über die Stränge geschlagen und sogar den Zoodirektor beleidigt hatten, wurden sie in Quarantäne gesteckt. In der sogenannten Einzelhaft gingen die Beleidigungen jedoch weiter, und die Situation besserte sich auch in der Isolation kaum.

Der Tierpark will nun neue Maßnahmen ergreifen, um den Papageien Marnieren beizubringen. Laut „BBC Yorkshire“ will man die Vögel in eine große Gruppe von 90 Artgenossen integrieren, damit sie von den anderen Tieren lernen und richtig erzogen werden können. Da sich die Papageien aber auch an ihre Mitstreiter gewöhnen, ist es gut möglich, dass der Versuch nach hinten losgeht und am Ende Hunderte von fluchenden Papageien den Tierpark heimsuchen.