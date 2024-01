Mit ungefähr sieben Milliarden Fläschchen Wimperntusche oder gut sieben Millionen Litern der Flüssigkeit könnte man sämtliche Wimpern der Erdbevölkerung eine lange Zeit verlängern. Rechnerisch ist das die Menge, die sich Françoise Bettencourt-Meyers (70) mit ihrem Vermögen leisten könnte. Als erste Frau knackte die L’Oréal-Erbin und Unternehmerin nämlich die 100-Milliarden-Dollar-Marke, nachdem der Aktienkurs des Kosmetikimperiums zuletzt stark gestiegen war. Sie ist damit offiziell die zwölftreichste Person der Welt.

Mutter machte L’Oréal zum Weltkonzern

Als stellvertretende Leiterin des Vorstands hält sie zusammen mit ihren Söhnen Jean-Victor und Nicolas 33,1 Prozent des Familienunternehmens. Bettencourt-Meyers ist die Enkelin von Eugène Schueller, der das Unternehmen 1909 gegründet hatte. Der Chemiker stellte zunächst Haarfärbemittel her. Tochter Liliane Bettencourt machte L’Oréal schließlich zum international erfolgreichen Konzern. Das mittlerweile größte Unternehmen in der Branche, zu dem auch Marken wie Prada, Diesel oder Vichy gehören, machte zuletzt mehr als 38 Milliarden Euro Umsatz.

Staatsaffäre brachte Sarkozy in Bedrängnis

Françoise und ihre Mutter sind zentrale Figuren eines Streits, der zur Staatsaffäre wurde und auch Ex-Präsident Nicolas Sarkozy in Bedrängnis brachte. 2007 klagte sie, da sie das Umfeld ihrer Mutter verdächtigte, die greise Frau auszunutzen. Ein Vertrauter soll über 400 Millionen Euro abgezweigt haben. Um das zu beweisen, ließ Françoise den Hausangestellten Privatgespräche aufzeichnen. Die Aufnahmen führten zur Regierungskrise: Konservative Politiker – darunter Nicolas Sarkozy – sollen Bargeld aus Lilianes Vermögen erhalten haben. Das Verfahren gegen Sarkozy wurde 2013 aus Mangel an Beweisen eingestellt. Im Gegensatz zur Mutter lebt Françoise zurückgezogen. Die gläubige Katholikin gilt als Philanthropin, die sich für Fortschritt in Wissenschaft und Kunst einsetzt.