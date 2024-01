40 Schlafzimmer, fünf Wohnzimmer, zwei Esszimmer, ein griechisches Theater, ein indischer Palast, ein 60 Hektar großer Golfplatz und ein eigenes Gewächshaus - all das befindet sich am wohl exklusivsten Grundstück der Welt. Inspiriert durch das Schloss Versailles steht in der Normandie in Frankreich das Château du Champ-de-Bataille.

Der YouTuber Erik Van Conover hat nun seine Followerschaft mit auf das Anwesen genommen und sie etwas herumgeführt. Das Grundstück ist so groß, dass für die Tour Golfwägen notwendig waren. „Das ist ein lebendiges Stück Geschichte“, sagt Van Conover.

Gebaut wurde das Luxus-Anwesen vom königlichen Architekten Louis Le Vau im Jahr 1652. Nachdem es zuvor von der königlichen Familie genutzt wurde, wechselte es nach der Französischen Revolution mehrmals seine Besitzer. Während des Zweiten Weltkriegs fungierte es als Krankenhaus für Soldaten.

Mittlerweile ist es wieder im Privatbesitz. 1992 kaufte der Architekt und Dekorateur Jacques Garcia das Château du Champ-de-Bataille. Er renovierte einige baufällige Stellen und erhielt dafür den Henri-Texier-Preis. Besucherinnen und Besucher können die Innenräume des Schlosses, sowie den Garten und den Park besichtigen.