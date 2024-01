Mitarbeiter im Londoner Zoo haben am Mittwoch mit der anspruchsvollen Aufgabe begonnen, rund 14.000 Tiere zu zählen. Darunter befanden sich Riesenschildkröten, Tausendfüßler, Pinguine und Tiger. Die jährliche Bestandsaufnahme ist eine Anforderung für die Lizenz des Zoos und sieht vor, dass Tierpfleger über zwei Tage hinweg Hunderte von Tierarten zählen.

Dazu gehören Sumatra-Tiger, asiatische Löwen, Galapagos-Riesenschildkröten, Zebras, Pinguine und gefährdete Seychellen-Riesenläufer. Dan Simmonds, der Manager für zoologische Operationen, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur PA: „Dies ist ein äußerst wichtiger Tag für uns.“

„Obwohl wir wissen, wie viele Tiere wir hier im Zoo haben, möchten wir dies einmal im Jahr formell durchführen, und es dauert bis zu zwei Tage, um die Tiere zu zählen. Am Ende des morgigen Tages werden wir in etwa 14.000 Tiere in rund 300 Arten gezählt haben. Die Tierpfleger haben viele clevere Methoden, um diese Tiere zu zählen“, sagte Simmonds weiter.

Zu den neuen Zuwächsen im Zoo im Jahr 2023 gehörten ein weibliches Faultier und sechs Küken von Socorro-Tauben, einer Art, die in freier Wildbahn ausgestorben ist. Nachdem alle Tiere erfasst wurden, werden die Informationen auch mit Zoos auf der ganzen Welt geteilt, als Teil der fortlaufenden Bemühungen zur Verwaltung weltweiter Erhaltungszuchtprogramme für bedrohte Tiere.