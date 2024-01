Obwohl sie mit nur zwei Minuten Abstand voneinander geboren wurden, werden zwei kroatische Neugeborene in unterschiedlichen Jahren ihre Geburtstage feiern. Wie eine Sprecherin des Krankenhauses in der südlichen Küstenstadt Split am Mittwoch mitteilte, kam eines der Mädchen am 31. Dezember 2023 um 23:59 Uhr auf die Welt, seine jüngere Schwester am 1. Jänner 2024 um eine Minute nach Mitternacht.

Der Leiter der Geburts-Abteilung des Krankenhauses, Damir Roje, sagte lokalen Medien, er habe bereits Zwillingsgeburten an zwei verschiedenen Tagen erlebt. Eine Zwillingsgeburt in zwei verschiedenen Jahren sei allerdings noch nie vorgekommen. „Das ist eine wirklich unübliche Situation“, sagte Roje.