Nach der mutmaßlichen Entführung zweier Kinder der Steakhaus-Erbin Christina Block in Dänemark gehen die deutschen Behörden nicht von einer Gefahrenlage aus. Wie ein Sprecher der Hamburger Polizei am Dienstag mitteilte, gebe es „keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass eine Gefahr für die Kinder besteht“. Demnach sollen sich die Kinder „in Obhut der Mutter befinden“.

Nähere Angaben machte die Polizei wegen laufender Ermittlungen nicht. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über den vermeintlichen Entführungsfall berichtet. Hintergrund ist demnach mutmaßlich ein Sorgerechtsstreit zwischen Block, der Erbin der Hamburger Steakhaus-Kette Block House, und ihrem früheren Mann, dem Vater der beiden Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren.

Wie die dänische Polizei berichtete, befanden sich die Kinder in der Silvesternacht bei ihrem Vater im dänischen Gravenstein in der Nähe der deutschen Grenze. Der 49-Jährige habe in einem Restaurant mit seinen Kindern ein Silvesterfeuerwerk angesehen, als er kurz nach Mitternacht von unbekannten Tätern zu Boden gestoßen worden sei.

Die beiden Kinder wurden dann den Angaben der dänischen Polizei zufolge in ein Auto gezwungen. Die Täter fuhren schließlich mit zwei Autos samt der Kinder davon. Beide Autos sollen deutsche Kennzeichen gehabt haben.