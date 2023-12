Die beiden Zivilpolizisten, die in einem nicht gekennzeichneten Dienstfahrzeug unterwegs waren, wurden als der 40-jährige Curtis Flynn und der 36-jährige Bryan Wilson identifiziert. Sie nahmen eigenständig Videos von sich auf und schickten diese an einige Kollegen.

Die Aufnahmen zeigten, wie uniformierte Polizeibeamte in Louisville, Kentucky, während ihrer Patrouillen Slushies, das ist halbgefrorenes Trinkeis, auf unschuldige Passanten warfen. Ein Vorfall wurde von der Kamera eines Polizeiautos aufgezeichnet, in dem Video ist zu sehen, wie ein Slushie einen Fußgänger trifft. Allerdings ist nicht klar, ob die Beamten in diesem konkreten Fall daran beteiligt waren.

Strafen der Polizeibeamten

Diese unerwünschten Vorfälle erstreckten sich über einen Zeitraum von 11 Monaten im Jahr 2018 und 2019. Das Video dieser Vorfälle wurde jedoch erst kürzlich aufgrund eines Antrags auf Informationsfreiheit von der Zeitung Courier Journal veröffentlicht. Lokal wird dieser Vorfall als „Slushy-Gate“ bezeichnet, bei dem mindestens 24 unschuldige Menschen von den Slushies getroffen wurden.

Die beiden Polizeibeamten gehörten zu einer Elite-Undercover-Drogenbekämpfungseinheit. Beide gaben ihre Schuld zu. Flynn wurde zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt, sein Kollege Wilson muss 30 Monaten dafür absitzen. Zusätzlich zu den Slushie-Angriffen fuhren die beschuldigten Beamten auch absichtlich durch Pfützen und bespritzten Menschen, die an Bushaltestellen warteten.

Null Toleranz für Fehlverhalten

Der Bürgermeister von Louisville, Craig Greenberg, betonte, dass die Kultur in der Polizeiabteilung sich inzwischen geändert habe, und solche Vorfälle nicht mehr toleriert würden. Er erklärte: „Wir haben unsere Ausbildungsansätze grundlegend überarbeitet und verstärken die Aufsicht. Vorfälle wie dieser werden in Zukunft nicht mehr geduldet.“

Fünf weitere Polizeibeamte wurden diszipliniert, da sie von den Slushie-Angriffen wussten, diese jedoch nicht gemeldet hatten. Diese Beamten wurden jedoch nicht aus dem Polizeidienst entlassen.