Diese Geschichte dürfte Fans von „Kevin allein zu Haus“ bekannt vorkommen. Der sechsjährige Casper aus den Vereinigten Staaten hat einen falschen Flug erwischt und ist irrtümlich nach Orlando geflogen, anstatt zu seiner Großmutter nach Fort Myers, Florida.

Casper rief Großmutter an

Casper wurde von der Airline unabsichtlich auf den falschen Flug gebucht. Als der Flug, mit dem Casper eigentlich hätte fliegen sollen, in Florida ohne den Burschen landete, war seine Großmutter in heller Aufregung. „Ich rannte in den Flieger und fragte eine Stewardess, wo mein Enkel sei“, sagte sie. Die Stewardess meinte aber, dass keine Kinder an Bord wären.

Glücklicherweise schaffte es Casper seine Großmutter nach der Landung in Orlando anzurufen. Daraufhin fuhr Ramos die 260 Kilometer weite Strecke mit dem Auto, um ihren Enkel abzuholen.

Die zuständige „Spirit Airline“ hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet und für den Vorfall entschuldigt: „Wir nehmen die Sicherheit und die Verantwortung für die Beförderung aller unserer Gäste ernst und führen eine interne Untersuchung durch. Wir entschuldigen uns bei der Familie für diese Erfahrung“.

Dabei kam es aber nicht das erste Mal zu diesem Fehler. Schon im Jahr 2009 wurden zwei Mädchen in den falschen Flieger gesetzt. Die damals verantwortliche Continental Airline begründete den Zwischenfall mit einem Kommunikationsfehler der Besatzung. 2019 landete ein Bub auf einem „United Airlines“-Flug nach Deutschland und nicht wie geplant nach Schweden.