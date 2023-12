Es war ein Wettlauf gegen die Zeit - so oder so. Wäre das Baby von Grace Szymchack, wie von den Ärzten prognostiziert, am 15. Dezember geboren worden, wäre es mit der College-Abschlussfeier für die 24-jährige am Tag darauf wohl eng geworden. Doch das Schicksal hatte ohnehin andere Pläne.

Besonderer Ehrengast

Denn die Kleine entschied sich am 6. Dezember auf die Welt zu kommen. Und weil Szymchack hart für ihren Abschluss an der State University in Big Rapids, Michigan, gearbeitet hatte und unbedingt der Feier beiwohnen wollte, kam sie auch - mit Baby.

Szymchack versteckte ihre Tochter während der feierlichen Zeremonie unter ihrer Robe. Die Idee dafür kam von ihrer Mutter, die darauf schwor, dass niemand das Baby bemerken würde. Der Plan ging nicht ganz auf. Auf einem Foto von der Abschlussfeier, das „People“ veröffentlichte, war Szymchack lächelnd bei der Diplom-Verleihung zu sehen, während ihre Tochter seelenruhig unter ihrer Robe schlief.