Wieso ein satanistischer Tempel ein Nachmittagsprogramm in einer Grundschule anbietet

Nachmittagsprogramme für Kinder und Jugendliche sind gar nicht so leicht zu finden. Eine Grundschule in Memphis (USA) bietet nun ab Jänner 2024 ein etwas ungewöhnliches Programm an: „After School Satan“.