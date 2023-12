Nach der vorübergehenden Schließung wegen einer Erdbebenserie in einem Vulkangebiet wird mit der Blauen Lagune eine der größten Touristenattraktionen Islands wieder geöffnet. Das Geothermalbad mit seinem besonderen weiß-blauen Wasser sowie angrenzende Cafés und Restaurants öffnen am Sonntag, zwei Hotels bleiben dagegen noch mindestens bis zum kommenden Donnerstag geschlossen.

Diese Entscheidung sei gemeinsam mit den Behörden getroffen worden, teilten die Betreiber des Freibads mit. Die Anlage sei in exzellenter Verfassung, die Gebäude hätten lediglich kleinere Schäden erlitten. Die Blaue Lagune liegt auf der Reykjanes-Halbinsel rund 40 Kilometer südwestlich von Reykjavik und knapp 20 Autominuten vom internationalen Flughafen Keflavik entfernt. Sie war am 9. November aufgrund einer anhaltenden Erdbebenserie und Sorgen vor einem Vulkanausbruch in dem Gebiet geschlossen worden.

Anders als befürchtet ist es bisher zu keiner Eruption gekommen - Behörden halten sie aber weiterhin für möglich. Auch die Erdbeben haben an Häufigkeit und Intensität abgenommen.