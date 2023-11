Ein neuseeländischer Burgerladen sorgt mit einer besonders drastischen Maßnahme für Aufsehen. Im Lokal in Nelson haben Kinder und Jugendliche nämlich nichts zu suchen. Der Grund für die drastischen Regeln sei, dass Kinder in Vergangenheit Schäden in Höhe von Tausenden Dollar verursacht hätten.

Die Regeln sind klar: Kinder bis 12 haben generelles Hausverbot, Jugendliche zwischen 12 und 18 dürfen zumindest in Begleitung ihrer Eltern in das Lokal. Gegenüber lokalen Medien sagt der Betreiber: „Diese Entscheidung wurde nach einem Jahr des Dramas und Problemen mit unerzogenen Kindern getroffen“.

So seien Tische teilweise mit Messern zerstört worden, bevor man sich für die Altersgrenze entschied. Bereut hat der Besitzer die Maßnahme bisher nicht. Er meint mittlerweile, dass es „wie im Himmel“ sei. Auch viele seiner Gäste seien mit den neuen Regeln zufrieden: „Seitdem ist es wie im Himmel. Wir haben großartige Resonanz von Leuten erhalten, die sagten, dass es ein guter Schritt war“, berichtet der Lokalbesitzer.