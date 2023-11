In Kolumbien kam es vergangenen Dienstag zu einem dramatischen Vorfall: Am Strand von Cartagena war ein Gewitter aufgezogen, als Froilanis Maireth Rivas Román gerade noch die letzten Stunden ihres Badetages genießen wollte. Wenige Minuten später wurde die zweifache Mutter vom Blitz getroffen.

Anderes Blitz-Opfer hatte Glück

Obwohl andere Badegäste ihr sofort zu Hilfe eilten, traute sich keiner der Anwesenden, die 34-Jährige, die noch schwache Lebenszeichen von sich gab, zu berühren. Die Angst vor einem Stromschlag überwog.

Letztlich wurde Román ins Krankenhaus gebracht, wo 45 Ärzte versuchten, das Leben der jungen Frau zu retten. Doch vergeblich: der gewaltige Stromschlag hatte dazu geführt, dass die Frau an einem Herzstillstand verstarb. Ein anderer Passant, der vom Blitz getroffen wurde, überlebte den Vorfall ohne Schrammen. Er stand unmittelbar nach dem Vorfall wieder auf.

Das massive Gewitter war bereits in den Wettervorhersagen in den Tagen davor ein Thema. Besucher des Strandes wurden explizit gewarnt. Im Nachhinein wurde bekannt, dass insgesamt 250 Blitze in der Region registriert wurden.