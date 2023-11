Dass Schwarzbären Liebhaber mexikanischen Essens sein dürften, hat bereits im September ein junger Bär bewiesen, als er das Geburtstags-Picknick einer Familie in Monterrey crashte. Im Raum Orlando, in Florida, trieb nun erneut ein bäriger Taco-Dieb sein Unwesen.

Wie auf der Überwachungskamera eines Einfamilienhauses aufgezeichnet wurde, stibitzte ein Schwarzbär eine 45 Dollar teure Lieferung der US-amerikanischen Tex-Mex-Kette Taco Bell nur wenige Momente, nachdem die Lieferbotin das Essen auf der Türschwelle abgestellt hatte. Als die Hausbesitzerin Laidy Gutierrez und ihre Nichte Nicole Castro die Enchiladas und den Rest ins Haus holen wollten, war das Päckchen bereits weg. „Der Bär hat das Essen genommen“, sagte Gutierrez auf der Aufnahme, nachdem sie die Tür geöffnet hatte.

Wie Nicole Castro gegenüber FOX 35 Orlando berichtete, kehrte der Bär sogar noch einmal zurück, um auch noch die Getränke mitzunehmen.

Der Schwarzbär ist in der Nachbarschaft kein Unbekannter. Wenige Tage vor dem Diebstahl wurde er direkt vor dem Fenster eines Hauses gefilmt. Essen soll er zuvor aber noch keines gestohlen haben.

Gutierrez habe aus dem Bären-Diebstahl jedenfalls ihre Lehren gezogen. Zum einen will sie Essenslieferungen künftig persönlich entgegennehmen und zum anderen will die Familie das Haus nur mehr verlassen, nachdem sie auf den Kameras nachgesehen hat, ob auch kein Bär in Sichtweite ist.