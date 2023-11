Tierschützer haben im Nordwesten Griechenlands nach einer rund zweiwöchigen medizinischen Versorgung eine junge Bärin wieder freigelassen. „Die Süße“, wie die Tierschützer das junge weibliche Tier nennen, war Anfang Oktober von einem Auto erfasst und am Kopf verletzt worden. „Sie ist jetzt gesund und rannte sofort aus dem Käfig raus“, sagte der Sprecher der Tierschützer Panos Stefanou am Freitag. Die „Süße“ habe am Tag des Unfalls keine kleinen Bären dabei gehabt.

Die Wildtier-Schutzorganisation „Arcturos“ veröffentlichte am Freitag ein Video und Fotos von der Behandlung und der Freilassung der Bärin. Die Freilassung fand bereits am 23. Oktober statt. Die Tierschützer hätten in den vergangenen Tagen beobachtet, dass das Tier wieder normal in der Region lebt und keine Hilfe mehr braucht, teilte der Sprecher weiter mit.

Die Arcturos Wildtier-Schutzorganisation hat in den vergangenen Jahrzehnten Dutzenden Bären das Leben gerettet. Zurzeit leben insgesamt 20 unter dem Schutz der Organisation.