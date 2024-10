„Wir sind eine große Familie“, stimmte Musiker Markus Krois zu den Klängen seiner Harmonika an. „Wir gehören zusammen“, sangen die zahlreichen Gäste weiter. Dabei wurde im Takt geklatscht, hier und da auch schon geschunkelt. Die Stimmung beim Siegerfest der Spitzenplatz-Wahl im Gasthof Kraxner war ausgezeichnet.

Wochenlang suchte die Kleine Zeitung im Frühsommer dieses Jahres nach dem beliebtesten Wirtshaus der Steiermark. Dabei wurden rund 108.000 Stimmen für mehr als 150 Wirte abgegeben. Dem Gasthof Kraxner aus dem beschaulichen Hatzendorf, Stadtgemeinde Fehring, gelang mit beeindruckenden 13.295 Stimmen ein fulminanter Sieg.

Die Wirtsleute Andreas Kraxner (l.) und Michaela Kraxner (3.v.l.) gewannen die Spitzenplatz-Wahl 2024 © Lisa Haindl

Um diesen gebührend zu zelebrieren, luden die Wirtsleute Andreas und Michaela Kraxner am Samstagvormittag gemeinsam mit der Kleinen Zeitung zum großen Siegerfest im hauseigenen Festsaal. Dort erwartete die Gäste ein umfangreiches Buffet, das mit „Steirischen Schmankerln des Hauses“ aufwartete.

Auch für Musik und Unterhaltung war bestens gesorgt. So marschierte die Blasmusikkapelle Hatzendorf zum Auftakt durch den Ort und zog feierlich in den Gasthof Kraxner ein. Auf mehreren langen Tafeln fanden die unzähligen Gäste Platz und sorgten bei der Eröffnung des Siegerfestes für tosenden Applaus.

„Ich möchte mich für die starke Unterstützung aller Leute und Gäste bedanken“, so Andreas Kraxner während seiner Begrüßungsworte auf der Bühne. Auch Michaela Kraxner zeigte sich vom Erfolg überwältigt. So habe sie sich zu Beginn keine großen Chancen ausgerechnet, später jedoch beschlossen, nur unter der Bedingung mitzumachen, dass man die Spitzenplatz-Wahl gewinne.

Das siegreiche Geschwisterpaar wurde für seinen wohlverdienten Sieg mit einer hölzernen Herzbank als Trophäe geehrt, die von Steiermark Tourismus, Almholz und der Kleinen Zeitung gesponsert wurde. „Wir sind stolz auf euch, danke für euren Einsatz“, verlautbarte Johann Winkelmaier, Bürgermeister von Fehring. Er sei begeistert, dass der Titel „beliebteste Wirtsleute der Steiermark“ an die Familie Kraxner gehe und lobte, dass in deren Gasthof seit jeher die Gäste im Mittelpunkt stünden.

Thomas Spann, Geschäftsführer der Kleinen Zeitung, gratulierte ebenfalls herzlich zum erreichten Spitzenplatz in einer „nicht leichten Kategorie“ und zeigte sich überzeugt, dass es in Zeiten, in denen die Gesellschaft immer weiter auseinanderdrifte, Plätze brauche, an denen man sich treffen könne. „Wir merken, dass das Thema Dorfgasthaus ein zentrales Mittel ist“, so Spann. Für die Zukunftsfähigkeit eines Gasthauses brauche es jedoch eine Familie, die sich stark damit identifiziere. „Hut ab, dass euch das so gut gelingt“.

Nach der Siegerehrung, zu der die gesamte Familie Kraxner geeint auf die Bühne gebeten wurde, startete der Festtag in ein umfangreiches Programm. Dessen Anfang machte Markus Krois, der den Saal mit seinen mitreißenden Liedern binnen kürzester Zeit zum Beben brachte. Während am Buffet – das von Steirerhuhn-Backhendl bis Medaillons vom Vulkanlandschwein alle Stücke spielte – reger Andrang herrschte, wurde gelacht, gesungen und geklatscht.

„Die Spitzenwahl-Siegerfeier war sensationell“, so Spann. Es herrsche eine „legendäre“ Stimmung. Diese zog sich auch durch den Nachmittag, wo Auftritte des Blasmusik-Ensembles „Weinberger Böhmische“, Denis Novato oder des Kinderchors der Volksschule Hatzendorf begeistern konnten. Ein Comedy-Sketch des „Theatervereins Hatzendorf“ sorgte für Gelächter und beste Laune, bevor mit der Band „EMA“ bis in die Abendstunden weitergefeiert wurde.