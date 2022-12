Gestern jährte sich zum 30. Mal der Todestag des großen Philosophen und Schriftstellers Günther Anders. Geboren im Jahre 1902 als Sohn des Psychologenehepaars Clara und William Stern in Breslau, studierte Anders bei Edmund Husserl und Martin Heidegger, war kurz und unglücklich in erster Ehe mit Hannah Arendt verheiratet und musste vor den Nazis nach Paris, dann in die USA fliehen. Nach dem 2. Weltkrieg, noch unter dem Schock von Auschwitz und Hiroshima, ließ sich dieser unruhige und unbestechliche Geist in Wien nieder.