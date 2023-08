Am Montag sollte ein 32-Jähriger in Graz vor einem Schwurgericht in Graz stehen. Der Prozess muss jedoch vertagt werden, da der Verdächtige erkrankt ist und operiert werden muss. Zur Vorgeschichte: Der 32-Jährige soll von 15. Mai bis 30. Juni 2021 im Darknet einen Auftragsmörder gesucht und auch schon 5900 Euro dafür bezahlt haben. Der Auftragsmörder sollte wegen eines Sorgerechtsstreits die Ex-Frau des Angeklagten töten. Weil der Mann jedoch auf eine Fake-Website hereinfiel, kam es trotz zweimaliger Zahlungen zu keinem Mord. Die US-amerikanische Bundespolizeibehörde FBI wurde im Sommer 2022 auf die Seite aufmerksam und informierte die österreichischen Kollegen.