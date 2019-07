Facebook

Putzmittel mit natürlichen Inhaltsstoffen sind effektiv und schonen den Körper © Heike Rau

Essig, Salz und Teebaumöl als wirkungsvolles Einweichmittel für fleckige Wäsche. Ein antibakterieller Toilettenspray aus Kernseife, Teebaumöl und Rosmarinöl. Der kraftvolle Allzweckreiniger aus Essig und Zitrusöl: Es sind nur wenige – und vor allem unbedenkliche – Ingredienzien, mit deren Einsatz sich kinderleicht Putzmittel selbst herstellen lassen. Auch Scheuermittel lassen sich rasch und noch dazu kostengünstig zuhause herstellen:

Seifige Scheuermilch mit Kräutern

• 40 g geschabte Kernseife oder Seifenflocken

• 20 g getrockneter, fein gemahlener Rosmarin

• 20 g getrockneter, fein gemahlener Thymian

• 300 ml kochendes Wasser

Die fein gemahlenen Kräuter werden mit dem kochenden Wasser übergossen. Etwa zehn Minuten ziehen lassen. Daneben kann man schon die Kernseife zu Flocken schaben oder die fertigen Seifenflocken abwiegen. Den Kräuterabsud dann noch einmal kurz aufkochen und die Seifenflocken einrühren. Vom Herd nehmen und so lange rühren, bis sich die Seife vollständig aufgelöst hat. Die feinen Kräuterpartikel bleiben in der Scheuermilch. Sie erhöhen die Reibung beim Schrubben und damit die Wirksamkeit der Scheuermilch. Nach dem Abkühlen auf Zimmertemperatur füllt man die Scheuermilch in eine geeignete Flasche ab. Sie ist für alle Fälle nicht zu starker Verschmutzung geeignet und hinterlässt einen zarten Kräuterduft.

150 Rezepte von Schimmelspray über Scheuermilch bis Glasreiniger hat Autor Manfred Neuhold in seinem Putzbuch „Ökologisch blitzblank“ versammelt, die die Gesundheit schonen und genauso gut wirken wie industriell hergestellte Reiniger. Und noch eine positive Wirkung haben selbst hergestellte Reiniger: „Man greift lieber und öfter zum Putztuch“, schmunzelt Neuhold.

© KK

Ökologisch blitzblank. Von Manfred Neuhold. 150 Rezepte für Polsterreiniger, Geschirrspülmittel, Glasreiniger, Waschmittel, Möbelpolituren, Feuchttücher, Allzweckreiniger, Desinfektionsmittel, Toilettenreiniger, Scheuermittel u. v. m. Mit Fleckenbrevier!

160 Seiten, 14,80 Euro. Für Vorteilsclub- Mitglieder um 9,80 Euro. Erhältlich exklusiv in den Kleine-Zeitung- Büros und auf shop.kleinezeitung.at