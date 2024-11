Fitness-Boom nach Corona-Flaute: Stadt und Land im Vergleich

In der Steiermark boomt die Fitnessbranche. Ob in Graz oder in den ländlichen Regionen – Fitnessstudios sind gefragt. Dennoch zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land, sowohl bei der Verteilung der Studios als auch bei der Mentalität der Trainierenden.