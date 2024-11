Am Freitag (15. November) hat die russische Firma Gazprom angekündigt, kein Gas mehr an Österreich zu liefern. Da die österreichischen Gas-Speicher gut gefüllt sind, soll die Versorgung mit Gas für diesen und nächsten Winter gesichert sein. Die Preise für Gas sollten relativ stabil bleiben.

Der Grund für den Liefer-Stopp von Gas aus Russland nach Österreich ist ein Gerichts-Urteil. Die OMV hat durch dieses Gerichts-Urteil Anspruch auf eine Zahlung von 230 Millionen Euro durch Gazprom. Die russische Firma will dieses Urteil aber nicht akzeptieren und kündigte an, kein Gas mehr an die OMV zu liefern. Die OMV ist eine staatliche Firma in Österreich, die mit Öl und Gas handelt.

Große Verteilungs-Anlage für Gas in Nieder-Österreich

Große Verteilungs-Anlagen für Gas befinden sich in Baumgarten (Nieder-Österreich). Auch nach dem angekündigten Liefer-Stopp wird weiterhin Gas durch diese Anlagen befördert. Zum Beispiel, um Gas-Lieferungen von Russland an die Slowakei und Ungarn zu ermöglichen. Diese beiden Länder haben weiterhin Verträge für Gas von Gazprom.