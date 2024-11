Früher als gedacht kommt nun der erwartete Gaslieferstopp aus Russland - und zwar schon ab morgen, Samstag um 6 Uhr, wird kein Gas mehr nach Österreich kommen, wie die Plattform Central European Gas Hub Freitagnachmittag berichtete. Das habe die OMV in einer Stellungnahme bestätigt. Der heimische Energiekonzern hatte angekündigt, die Zahlungen einzustellen, um sich die in einem Schiedsverfahren zugesprochene Summe zurückzuholen.

Politische Reaktionen

„Das Vorgehen der russischen Gazprom beweist heute einmal mehr: Russland ist kein Partner“, merkte Umweltministerin Eleonore Gewessler (Grüne) in einer ersten Stellungnahme an. „Mit dem morgigen Tag endet aber auch eine Gefahr. Wenn wir keine russischen Lieferungen mehr beziehen, sind wir nicht mehr erpressbar“, ergänzte die Ministerin.

Hintergrund: Am Mittwoch waren dem Konzern im Streit mit Gazprom mehr als 230 Millionen Euro Schadensersatz zugesprochen worden, die OMV will den Anspruch mit Zahlungsverpflichtungen an den Gaslieferanten aufrechnen.

Winter nicht in Gefahr, Kosten fraglich

In dieser Woche gab es bereits Entwarnung von der OMV und der Regulierungsbehörde E-Control, die am Freitag erneut beruhigte: Durch alternative Bezugsquellen sei die Gasversorgung jedenfalls sichergestellt, heißt es in einer Aussendung. Die Versorgungslage werde von den zuständigen Stellen engmaschig beobachtet. Es sei in diesem und auch im nächsten Winter mit keinem Gasmangel zu rechnen. Verwiesen wurde auf gut gefüllte Gasspeicher.

Auch ohne die Entscheidung des Schiedsgerichtes wäre die seit 1968 bestehende Kooperation Anfang nächsten Jahres beendet worden: Denn Ende des Jahres endet der Transitvertrag zur Lieferung von russischem Erdgas über die Pipeline durch die Ukraine und die Slowakei.

Laut OMV-Chef Alfred Stern bereite sich der Öl- und Gaskonzern seit drei Jahren auf dieses Szenario vor. Die Alternative kommen unter anderem aus eigener Produktion oder in Form von Flüssigerdgas per Schiff über Deutschland oder Italien.

Folgen für den Gaspreis

Es könnte trotzdem eine energiepolitisch teure Angelegenheit werden. Zuletzt wurde immer mehr Erdgas aus Norwegen über Deutschland ins Land geholt. Nur: Durch die deutsche Gasspeicherumlage verteuert sich dieses um 2,50 Euro pro Megawattstunde. Nach dem Scheitern der Ampel-Regierungskoalition ist unklar, ob sie, wie gegenüber Österreich zugesagt, mit Jahresende 2024 ausläuft. Das dafür notwendige Gesetz wurde im Deutschen Bundestag bisher noch nicht beschlossen. Indes fallen für die Ersatzmengen also Zusatzkosten an.