Der oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende und Landesrat Michael Lindner zieht sich aus persönlichen Gründen aus der Politik zurück. Das hat er am Samstag in einem kurzfristig einberufenen Pressetermin bekanntgegeben. Bereits am Montag sollen die Parteigremien zusammentreten und unter der Federführung seines Stellvertreters Alois Stöger die Nachfolge regeln.

„Nach reiflicher Überlegung habe ich entschieden, meine politische Laufbahn zu beenden“, sagte er zu Beginn des Statements. Er habe sich bereits seit Jahresbeginn mit diesem Gedanken getragen und sei gemeinsam mit seiner Frau zu dieser Entscheidung gelangt. Aber er habe noch die Nationalratswahl abwarten wollen. Es sei keine Entscheidung gegen die Politik, sondern für seine Kinder.

Auch Salzburger SPÖ-Chef zog sich kürzlich zurück

Lindners Rückzug kommt gerade einmal zweieinhalb Wochen, nachdem sich der Salzburger Landesvorsitzende David Egger-Kranzinger ebenso überraschend aus dem Amt verabschiedet hatte. Er wollte sich auf seine Rolle als Bürgermeister von Neumarkt am Wallersee konzentrieren.