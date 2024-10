Heute (17. Oktober) startet der Film „The Apprentice“ in den österreichischen Kinos. In diesem Film wird die Geschichte von Donald Trump als jungen Erwachsenen erzählt. Zeitlich spielt der Film rund um das Jahr 1973. Damals war Donald Trump 27 Jahre alt. Der Film „The Apprentice“ wurde vom iranischen Regisseur Ali Abassi produziert. Im Film wird die Rolle von Donald Trump vom US-amerikanischen Schauspieler Sebastian Stan gespielt.

Im Film wird erzählt, wie Trump als Immobilien-Unternehmer arbeitete. Mit diesem Beruf wurde Donald Trump reich. Ihm gehören viele Gebäude in New York. Zum Beispiel hat er den Trump-Tower in New York bauen lassen. Im Film wird auch die Geschichte erzählt, wie Donald Trump seine 1. Ehe-Frau Ivana kennenlernte.

Kritik an Trumps-Anwälte

Die Anwälte von Donald Trump haben versucht, die Ausstrahlung des Kino-Filmes vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November zu verhindern. Donald Trump tritt dann erneut als Präsidentschafts-Kandidat für die Republikanische Partei an.