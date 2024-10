Von der gutbürgerlichen Gerichte-Küche zur brodelnden Gerüchte-Küche: „Warum wurde das Fürstenbräu von einem Tag auf den anderen zugesperrt, ohne jemandem etwas davon zu sagen?“, eine Frage, die für große Diskussionen in der oststeirischen Gastroszene und Verwirrungen in der Thermenhauptstadt sorgt. Am Wahlsonntag vergangene Woche zuletzt geöffnet, wurde das Traditionslokal über Nacht geschlossen und hat seither nicht wieder aufgesperrt. „Leid tut mir das Personal, die wissen überhaupt gar nicht, wie es weitergeht“, erzählt eine Passantin Montagvormittag vor dem Lokal.