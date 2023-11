Rechtsanwalt Christian Horwath hat es in seiner aktuellen Sendung „Mein Recht“ wieder mit zahlreichen Fällen zu tun, bei denen es um Abzocke geht. Dieses Mal ist auch ein Fall aus Pusarnitz, Gemeinde Lurnfeld, in Oberkärnten mit dabei. Konkret geht es um die fünfköpfige Familie Irrenfried, die den Rechtsanwalt um Hilfe gebeten hat. Sie sollte eigentlich seit mehr als acht Wochen in einem neu gebauten Bungalow wohnen. Der Einzug ins neue Haus ist aber in weite Ferne gerückt, denn es gibt massive Probleme mit der Fertigteilhausfirma. Der Geschäftsführer der Firma ist scheinbar untergetaucht. Der EU-Bausachverständige Günther Nussbaum checkt das Haus auf Herz und Nieren. Sein Fazit: Man braucht rund 100.000 Euro, um das Haus halbwegs fertig zu stellen. Geld, dass die Familie aber nicht hat.