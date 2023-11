In Anwesenheit von zahlreicher Prominenz aus Politik, Wirtschaft und vor allem Kultur wurden am Montag in einem feierlichen Akt im Grazer Minoritensaal die diesjährigen Rotahorn-Literaturpreise verliehen. Die von Unternehmer Hans Roth in Zusammenarbeit mit der Literaturzeitschrift „manuskripte“ initiierten und gestifteten Preise gingen heuer an die deutsche Lyrikerin und Literaturvermittlerin Carolin Callies und den Grazer Autor Alexander Micheuz.

„Experimentelle Literatur und soghaftes Lesen schließen einander nicht aus“, merkte „manuskripte“-Herausgeber Andreas Unterweger bezüglich der Preisträgerin Caroliln Calllies an. In der Begründung der Jury - unter anderen bestehend aus den Schriftstellerinnen Barbara Frischmuth und Valerie Fritsch und dem Germanisten Julian Kolleritsch - heißt es: „Die Gedichte von Callies sind verspielt und gebildet, von höchstem sprachlichen Niveau und amüsant zugleich.“

Schelmischer Witz

Alexander Micheuz gilt schon länger als Geheimtipp der jüngeren Grazer Literatur. Seine unangepassten Ideen und sein schelmischer Witz à la Wolfi Bauer werden auch von Kolleginnen und Kollegen wie Cordula Simon und Clemens Setz hochgeschätzt.

Der als Förderpreis konzipierte Rotahorn-Literaturpreis wurde als Gedenken an den Literatur-Doyen Alfred Kolleritsch ins Leben gerufen, ist mit insgesamt 7000 Euro dotiert und wurde heuer bereits zum 13 mal vergeben.