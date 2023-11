Im Weißen Saal der Grazer Burg wurden am Montag (6. November) Iris Laufenberg und Nora Schmid von Landeshauptmann Christopher Drexler mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet. „Es ist mir eine große Freude, zwei Frauen ehren zu dürfen, die das Kulturleben in Graz über Jahre maßgeblich geprägt und nachhaltige Spuren in der Steiermark hinterlassen haben“, sagte der Landeshauptmann.

Die deutsche Dramaturgin Iris Laufenberg wirkte seit 2015 als Intendantin des Schauspielhauses Graz, zur heurigen Spielzeit wechselte sie ans Deutsche Theater Berlin. „Die besonderen Meriten der Intendantin schlugen sich nicht nur in der Auswahl der Stücke und der Besetzungen nieder, sondern auch etwa in der Gründung des internationalen Dramatiker:innenfestivals, das der grenzübergreifenden, inhaltlichen Verständigung von Theaterschaffenden und jungen Talenten gewidmet ist. Gemeinsam mit dem DRAMA FORUM der Ausbildungsstätte uniT und unterstützt vom Deutschen Literaturfonds findet dieses nunmehr jährlich statt. Sie wird in Berlin wohl weiter ihren so eigenständigen wie erfolgreichen Weg gehen“, betonte LH Drexler in Würdigung ihrer Grazer Zeit.

Die Schweizerin Nora Schmid leitete von 2015 bis Sommer 2023 die Grazer Oper, bevor sie die Intendanz an der Semperoper Dresden übernehmen wird. „Der Wunsch von Nora Schmid war es, das Opernhaus Graz zu einem offenen Haus zu gestalten, das Impulse aus der Stadt aufnimmt und Energie und Themen in die Stadt hineinträgt. Nach acht Jahren an der Spitze der Grazer Oper kann man sagen: ,Chapeau! Das ist Ihnen sehr gut gelungen.‘ Nora Schmid gelang es, die Oper gesamtgesellschaftlich als offenes Haus zu positionieren und für alle Altersgruppen und alle Schichten zugänglich zu machen. Die Sitzkissen-Konzerte für die Kleinsten oder auch die Öffnung des Backstagebereiches, sind neben den großartigen Opern, Operetten, Musicals und Ballettaufführungen, Teile der Erfolgsgeschichte des Hauses, die die Handschrift Nora Schmids trägt“, würdigte der Landeshauptmann die Verdienste von Schmid in Graz.

„Meine Damen, Sie waren und sind Garantinnen für Theater- und Opernhäuser voller begeisterter Menschen. Ihre erfolgreichen Jahre in Graz haben Sie mit Ihrer persönlichen akkuraten Handschrift, Ihrer Empathie für die Ausgewogenheit des Programms und Ihrem hohen künstlerischen Anspruch geprägt. Es ist Ihnen gelungen, Ihre Kunst auch als Auftrag zur konstruktiven Gestaltung des Gemeinwesens zu positionieren und so ein weiteres Fundament für den Zuspruch und die hohe Akzeptanz zu legen, die Ihre Leistungen für diese Stadt und unser Land zu Recht erfahren haben. Ich danke für Ihre Erfolge und Ihr umfangreiches Engagement und wünsche Ihnen für Ihre neuen Lebensabschnitte alles erdenklich Gute und darf Ihnen herzlich zur Auszeichnung gratulieren“, erklärte Landeshauptmann Christopher Drexler.

An der Ehrenkreuz-Überreichung in der Grazer Burg nahmen unter anderem auch Landesrätin Ursula Lackner, der Grazer Kulturstadtrat Günter Riegler, Bühnen Graz-Geschäftsführer Bernhard Rinner sowie die aktuelle Schauspielhaus-Intendantin Andrea Vilter und Oper Graz-Intendant Ulrich Lenz als Ehrengäste teil.