Nicht zuletzt aufgrund der Vorkommnisse im Vorjahr kündigte die Exekutive in Kärnten an, zu Halloween verstärkt Präsenz zu zeigen. Diese Warnung dürfte abschreckend gewirkt haben. „Die Nacht ist grundsätzlich ruhig verlaufen“, heißt es Mittwochfrüh auf Anfrage der Kleinen Zeitung aus der Landespolizeidirektion. Bislang sei ein Fall von Sachbeschädigung im Raum Ebenthal bekannt. Unbekannte Täter haben in der Nacht mehrere Zäune und Eingangstüren von Einfamilienhäusern sowie eines Mehrparteienhaus mit Graffiti besprüht. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.

Gestaunt haben Passanten Mittwochfrüh in Althofen. Auf einer Baustelle nahe dem Bahnhof befanden sich mehrere Rollen für die Verlegung einer Glasfaserleitung. Eine Rolle wurde in Bewegung gesetzt und auf eine Straße gerollt.

Ob der Brand eines Müllcontainers auf einer Müllinsel in Klagenfurt mit Halloween in Zusammenhang steht, kann vonseiten der Polizei nicht gesagt werden. Gegen 1.45 Uhr war der Container aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Müllcontainer wurde vollständig zerstört, ein weiterer schwer beschädigt. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt gelöscht. Die Schadenshöhe steht auch hier noch nicht fest.