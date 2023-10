Mit dem Regen ist vorerst Schluss. Spätestens am Freitagabend wird ganz Österreich regenfrei sein, und die Wolken werden am Abend aufreißen. Am Samstag können noch vereinzelte Hochnebelfelder auftreten, aber insgesamt zeigt sich beinahe überall die Sonne. Am Sonntag wird eine föhnige Südwestströmung erwartet, die Höchsttemperaturen bis zu 21 Grad und darüber hinaus bringen wird. „Das ist alles andere als herbstlich“, beschreibt es Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer. Die höchsten Temperaturen werden in der Südoststeiermark erwartet, insbesondere Deutschlandsberg und Bad Radkersburg.