Dramatische Augenblicke spielten sich am Sonntag beim Festakt der Freiwilligen Feuerwehr Bärnbach ab. Gerade als Pfarrer Winfried Lembacher das neue Fahrzeug, ein HLF 4, segnete, kam es zu einem medizinischen Notfall. Ein im Festzelt sitzender Gast war plötzlich zusammengebrochen. Wie sich herausstellen sollte, hatte er sich an einer Semmel verschluckt, in der Folge erlitt er einen Herz-Kreislauf-Stillstand.