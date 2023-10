Ob klassische Tartufi, Cremini oder Schokoladentafeln: In Villach kommen Naschkatzen derzeit voll auf ihre Kosten. Bis einschließlich Sonntag findet am Hauptplatz nämlich die Schokoladenmesse „Art & Ciocc & Ciocc“ statt. Zahlreiche Chocolatiers aus Europa bieten ihre Waren - darunter Bio bis glutenfreie Schokolade - an. Erstmals mit dabei ist auch die Belgierin Peggy Mutsaerts mit „Sweet Fantasy Belgium“. Bei ihr kann man sich auch schon durch weihnachtliche Pralinen durchkosten.