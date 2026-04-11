Ein Rezept von Foodbloggerin cookingCatrin
Dauer: 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Hobbykoch
Menge: 2 Portionen
Mediterranes Blitzrisotto mit Tomaten
Zutaten für die karamellisierten Tomaten:
- 250 g Rispentomaten
- 1 Schuss weißer Balsamico
- 2 gehäufte EL Staubzucker
Zutaten für das Risotto:
- 200 g Risottoreis
- 1 weiße Zwiebel (groß)
- 3 EL Olivenöl
- 1/8 l Weißwein
- 500 ml Gemüsesuppe (heiß)
- 250 g Tomaten
- 70 g Emmentaler
- 1 Teelöffel Mediterrane Kräuter
- 2 EL Schlagobers (optional)
- Salz & Pfeffer
Zubereitung:
- Wie ihr vielleicht gesehen habt, lieben wir Risotto! Der italienische Klassiker kann vielseitig zubereitet werden und schmeckt uns immer. Unser aktueller Favorit ist eine Version für ein Blitzrisotto mit Tomaten. Das Risotto sieht nicht nur toll aus, sondern ist eine echte Gaumenfreude! Die Frische der Tomaten harmoniert mit dem mediterranen Käse, den wir für unser Gericht verwenden und ergibt ein herrlich cremiges Gericht.
- Der Premium Emmentaler von SalzburgMilch in Kombination mit Mediterranen Kräutern verfeinert jedes Gericht. Ob zum Überbacken, als Bestandteil cremiger Käsesaucen, im Nudelsalat! Wir sind begeistert vom Premium Käse und können nicht genug davon in unser Gericht geben. Für unser Blitzrisotto mit Tomaten verwenden wir den Käse in Kombination mit Mediterrane Kräuter um dem Risotto die besondere Würze zu verleihen.