Zutaten für 4 Personen

Mehl

2 Eier

Salz

ca. 15 dag Semmelbrösel

Pflanzenöl

10 dag Parmesan, frisch gerieben

1 kg Melanzani

Zubereitung.

Den Stielansatz der Melanzani abschneiden. Melanzani der Länge nach in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Auf Küchenpapier legen und salzen. Nach ca. 15 Minuten trocken tupfen. Semmelbrösel und Parmesan vermengen. Die Eier verschlagen. Die Melanzanischeiben zuerst in Mehl wenden, dann durch die Eier ziehen und zum Schluss in der Bröselmischung wenden. Reichlich Öl erhitzen und die Melanzani darin portionsweise bei nicht zu starker Hitze auf jeder Seite etwa drei Minuten goldbraun backen. Kurz zum Abtropfen auf Küchenpapier legen und sofort mit Remouladensauce servieren. Dazu passen auch Rahmgurken oder Paradeissalat. Für die Rahmgurken ca. 1 kg Gurken schälen und entkernen. Sehr fein hobeln. Salzen, etwa 15 Minuten rasten lassen und gut ausdrücken. 20 dag Sauerrahm mit 3 EL Weißweinessig und einer gehackten Knoblauchzehe verrühren und mit dem Gurkensalat vermengen. Mit Salz abschmecken. Paprikapulver darüber streuen. Tipp: Anstelle von Sauerrahm griechisches Joghurt (10 % Fett) verwenden.