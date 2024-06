Nudeln mit Gemüsesauce

Zutaten für 4 Personen.

2 rote Spitzpaprika

1 kleine Melanzani

40 dag Paradeiser a. d. Dose

1 EL Paradeismark

2 Knoblauchzehen

1 B. Frühlingszwiebeln

2 dag eingelegte Sardellenfilets

5 dag dunkle Oliven

1 B. Basilikum

30 dag Nudeln

1 EL gesalzene Kapern

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung.

Die Paprikaschoten in Streifen schneiden. Die Melanzani würfeln, auf Küchenpapier ausbreiten und salzen. Nach 20 Minuten trocken tupfen. Die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Die Kapern mit kaltem Wasser abschwemmen. Den Knoblauch hacken. Olivenöl erhitzen. Die Zwiebeln darin anschwitzen. Knoblauch und Paprika kurz mitdünsten und in einen Topf geben. Die Melanzani in der Pfanne goldgelb anbraten und ebenfalls in den Topf geben. Paradeismark anrösten, gehackte Paradeiser mit Saft dazugeben und aufkochen. Die fein gehackten Sardellen untermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Über das Gemüse im Topf gießen. Zugedeckt eine halbe Stunde garen. Die Oliven in Spalten vom Kern schneiden. Mit den Kapern zehn Minuten vor Ende der Garzeit unter die Gemüsesauce mengen. Die gekochten Nudeln unter die Sauce mengen. Mit gehackten Basilikum anrichten.