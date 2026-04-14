Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 18. August 2025
Kohlrabirisotto
Zutaten für 4 Personen.
- 1/4 kg Risottoreis
- 2 Kohlrabi
- 10 dag Erbsen (TK)
- 5 dag Prosciutto
- 1/8 l Weißwein
- 2 Schalotten
- Ca. 1 l Gemüse- oder Hühnersuppe
- Parmesan
- 1 dl Obers
- Olivenöl
- Butter
- Petersilie
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung.
- Die Schalotten hacken und in Olivenöl andünsten. Den Reis dazugeben, anschwitzen und mit Weißwein ablöschen. Einkochen lassen. Mit Suppe aufgießen, salzen und pfeffern. Nach und nach so viel Suppe dazugießen und unter Rühren einkochen lassen, bis der Risotto eine cremig-flüssige Konsistenz hat.
- Kohlrabi würfeln und den Prosciutto in Streifen schneiden. Die tiefgekühlten Erbsen in kochendem Salzwasser auftauen und in Eiswasser abschrecken. Die Kohlrabiwürfel in Butter anschwitzen. Mit Suppe aufgießen und bissfest dünsten. Die Prosciuttostreifen knusprig rösten. Die Petersilie schneiden.
- Einige Minuten vor Ende der Garzeit Kohlrabi, Erbsen und Petersilie unter den Risotto mengen. 2 bis 3 EL frisch geriebenen Parmesan und einige kleine Butterstücke untermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zugedeckt 2 bis 3 Minuten stehen lassen.
- Den leicht geschlagenen Obers unter den Reis ziehen, anrichten und mit den Prosciuttostreifen bestreuen.