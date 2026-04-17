Freuen Sie sich auf eine entspannte Donauschifffahrt von Wien nach Bratislava bei Sonnenuntergang, die erleuchteten Gassen Bratislavas bei Nacht, der Duft herbstlicher Bergluft auf der Raxalpe – und mittendrin das Gefühl, in eine längst vergangene, elegante Epoche einzutauchen.
Highlights
- Exklusive Reise auf den Spuren der k.u.k.-Monarchie in Österreich und der Slowakei
- Entspannte Donauschifffahrt an Bord der neu renovierten MS Albertina****
- Spaziergang durch die charmante Altstadt von Bratislava
- Aufenthalt am Semmering mit Einblick in die Urlaubskultur des 19. Jahrhunderts
- Besichtigung des historischen Südbahnhotels, einst Treffpunkt von Persönlichkeiten wie Sigmund Freud und Gustav Mahler
Angebot
- Busfahrt nach Wien
- Flusskreuzfahrt Wien-Bratislava an Bord der neu renovierten MS Albertina****
- Nachmittagsjause
- All-inclusive-Getränkepaket und Halbpension inkl. Martini-Gansl-Essen an Bord
- Busfahrt zum Semmering
- Führung Semmering-Hotel
Termin & Preis
Termin: 14. bis 15.11. 2026
Preis: 298 Euro (Roulette Kabine), 308 Euro (Mitteldeck), 318 Euro (Ober- deck), p. P. , EZZ: 45 Euro.
Optional zubuchbare Leistungen:
- Seilbahnauffahrt inkl. Schmankerl-Mittagsmenü 54 Euro (nur vorab buchbar)
- Seilbahnauffahrt ohne Essen 33 Euro (nur vorab buchbar)
- abendlicher geführter Stadtrundgang Bratislava 20 Euro
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