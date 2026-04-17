Freuen Sie sich auf eine entspannte Donauschifffahrt von Wien nach Bratislava bei Sonnenuntergang, die erleuchteten Gassen Bratislavas bei Nacht, der Duft herbstlicher Bergluft auf der Raxalpe – und mittendrin das Gefühl, in eine längst vergangene, elegante Epoche einzutauchen.

Highlights

Exklusive Reise auf den Spuren der k.u.k.-Monarchie in Österreich und der Slowakei

Entspannte Donauschifffahrt an Bord der neu renovierten MS Albertina****

Spaziergang durch die charmante Altstadt von Bratislava

Aufenthalt am Semmering mit Einblick in die Urlaubskultur des 19. Jahrhunderts

Besichtigung des historischen Südbahnhotels, einst Treffpunkt von Persönlichkeiten wie Sigmund Freud und Gustav Mahler

Angebot

Busfahrt nach Wien

Flusskreuzfahrt Wien-Bratislava an Bord der neu renovierten MS Albertina****

Nachmittagsjause

All-inclusive-Getränkepaket und Halbpension inkl. Martini-Gansl-Essen an Bord

Busfahrt zum Semmering

Führung Semmering-Hotel

Termin & Preis

Termin: 14. bis 15.11. 2026

Preis: 298 Euro (Roulette Kabine), 308 Euro (Mitteldeck), 318 Euro (Ober- deck), p. P. , EZZ: 45 Euro.

Optional zubuchbare Leistungen:

- Seilbahnauffahrt inkl. Schmankerl-Mittagsmenü 54 Euro (nur vorab buchbar)

- Seilbahnauffahrt ohne Essen 33 Euro (nur vorab buchbar)

- abendlicher geführter Stadtrundgang Bratislava 20 Euro

Semmering © AdobeStock

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