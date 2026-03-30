Diese exklusive Leserreise voller Kunst, Geschichte und Genuss führt Sie in eine der facettenreichsten Regionen Italiens, nach Venetien.
Highlights
- Flanieren durch elegante Renaissance-Städte in Venetien
- Bewunderung der prachtvollen Villen von Andrea Palladio
- Entdeckung barocker Gärten voller Symbolik und Schönheit
- Mittelalterliche Mauern und lebendige Plätze mit reicher Geschichte
- Besuch traditionsreicher Universitätsstädte
- Höhepunkt in Marostica: berühmtes Schachspiel mit lebenden Figuren
- Genuss regionaler Spezialitäten, erlesener Weine und feinem Grappa
- Stimmungsvolle Abendessen und Weinverkostungen
Angebot
- Busreise im modernen Reisebus
- 4 Nächte mit Frühstück im 4-Sterne Hotel Alla Torre in Castelfranco Veneto
- 1 x Abendessen und 1 x Mittagessen in einem Weingut
- 1 x Mittagessen in einer Ostaria
- Grappa-Verkostung
- Eintrittskarte für das Schachspiel in Marostica u. v. m.
Reisezeitraum & Preis
Termin: 8. bis 12. September 2026
Preis: 995 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 80 Euro)
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