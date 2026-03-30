Diese exklusive Leserreise voller Kunst, Geschichte und Genuss führt Sie in eine der facettenreichsten Regionen Italiens, nach Venetien.

Highlights

Flanieren durch elegante Renaissance-Städte in Venetien

Bewunderung der prachtvollen Villen von Andrea Palladio

Entdeckung barocker Gärten voller Symbolik und Schönheit

Mittelalterliche Mauern und lebendige Plätze mit reicher Geschichte

Besuch traditionsreicher Universitätsstädte

Höhepunkt in Marostica: berühmtes Schachspiel mit lebenden Figuren

Genuss regionaler Spezialitäten, erlesener Weine und feinem Grappa

Stimmungsvolle Abendessen und Weinverkostungen

Angebot

Busreise im modernen Reisebus

4 Nächte mit Frühstück im 4-Sterne Hotel Alla Torre in Castelfranco Veneto

1 x Abendessen und 1 x Mittagessen in einem Weingut

1 x Mittagessen in einer Ostaria

Grappa-Verkostung

Eintrittskarte für das Schachspiel in Marostica u. v. m.

Reisezeitraum & Preis

Termin: 8. bis 12. September 2026

Preis: 995 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 80 Euro)

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