Gönnen Sie sich Erholung mit Genuss im Wohlfühlhotel Koglers Pfeffermühle in St. Urban. Auf 790 m Seehöhe erleben Sie Wandern, Schwimmen oder Biken in unberührter Natur.

Die zentrale Lage in Kärnten bringt Sie schnell zu den Highlights der Region. Komfortable Zimmer, herzlicher Service und erstklassige österreichische Küche machen Ihren Aufenthalt rundum perfekt.

Das Angebot

2 oder 4 Nächte im Superior-Zimmer inkl. Kogler´s Verwöhn-Halbpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet und köstlichem 4-Gänge-Wahlmenü am Abend

im Superior-Zimmer inkl. mit reichhaltigem Frühstücksbuffet und köstlichem 4-Gänge-Wahlmenü am Abend Begrüßungs-Cocktail : Stoßen Sie bei Ihrer Ankunft mit einem erfrischenden Cocktail an – wahlweise an der gemütlichen Hotelbar oder mit traumhaftem Ausblick auf der Panorama-Terrasse.

: Stoßen Sie bei Ihrer Ankunft mit einem erfrischenden Cocktail an – wahlweise an der gemütlichen Hotelbar oder mit auf der Panorama-Terrasse. Mehr erleben: Mit der Wörthersee PLUS Card entdecken Sie zahlreiche Ausflugsziele in Mittelkärnten – von Natur bis Kultur, von Action bis Entspannung.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Koglers Pfeffermühle

Steinweg 6

9554 St. Urban am Urbansee-Simonhöhe

Tel.: 04277 8329

Mail: info@kogler.co.at

Web: www.koglers-pfeffermuehle.at