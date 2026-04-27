Radfahren & Wellness am Ossiacher See

Radfahrer aufgepasst: Das Hotel Sonnenhügel ist der ideale Ausgangspunkt für Ihren Rad- und Wellnessurlaub in Kärnten. Das direkt an der Sonnenseite des Ossiacher Sees im malerischen Ort Sattendorf gelegene Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des Radwegs. Im Hotel steht Ihnen eine gesicherte Radgarage mit Lademöglichkeit, aber auch ein hoteleigener Radverleih zur Verfügung.

Die traumhafte Lage macht das Hotel überdies zum idealen Ausgangspunkt für Wanderungen auf der Gerlitzen Alpe mit einem herrlichen Rundblick auf die Mittelkärntner Seenlandschaft. Für Wellness- und Badeliebhaber bietet das Hotel eine Saunalandschaft mit Panoramaterrasse, solarbeheiztem Pool sowie ein hoteleigenes Strandbad.

Das Angebot

3 Nächte im Familienappartement mit Balkon oder Familienzimmer mit Halbpension+

Nutzung des Wellnessbereichs mit Pool, diversen Saunen, Relax-Room, Ruheoasen

Fahrräder für 2 Tage (nach Verfügbarkeit)

Gesicherte Radgarage für mitgebrachte Räder inkl. kostenlose E-Lademöglichkeit

Erlebniscard der Region

Kinder bis 14 Jahre - 50 % bei Unterbringung im Familienappartement

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Hotel Sonnenhügel

Dorfstraße 12

9520 Sattendorf

Tel.: (04248) 23110



Mail: hotel@sonnenhuegel.com

Website: www.sonnenhuegel.com

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