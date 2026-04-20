Zwischen Mittagskogel und Faaker See
Eine Auszeit im Dorf SCHÖNLEITN der Naturel Hotels & Resorts am Faaker See bedeutet Urlaubsgenuss pur. Das autofreie Hoteldorf mit seinen charmanten Kärntner Bauernhäusern liegt idyllisch zwischen dem majestätischen Mittagskogel und dem türkisblauen Faaker See.
Neben dem großzügigen Naturel SPA mit verschiedenen Saunen, Indoor- und Outdoor-Pool sowie umfangreichem Massageangebot, gehört auch das täglich wechselnde Gäste-Aktivprogramm samt BIBI‘s Kinderwelt & Mountainsplash Jugendclub zum umfangreichen Angebot. Auch Hunde fühlen sich im Dorf sprichwörtlich „pudelwohl“.
Erleben Sie die einzigartige Natur der Region bei geführten Wanderungen, Radtouren oder entspannten Yogaeinheiten im Dorf. Gönnen Sie sich jetzt diese unvergessliche Auszeit vom Alltag!
Das Angebot
- 2 Nächte im Dorf Schönleitn inkl. Frühstück
- 1 Flasche Prosecco
- Kinderwelt & Jugendclub
- Eintritt ins Naturel SPA
- Erlebnis-Card der Region Villach
- Eintritt ins Strandbad Aichwaldsee
- Gäste-Aktiv-Programm u.v.m.
Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.
Naturel Hotels & Resorts GmbH – Dorf Schönleitn
Dorfstraße 26
9582 Oberaichwald/Latschach
Tel.: +43 50 2384
E-Mail: info@naturelhotels.com