Zwischen Mittagskogel und Faaker See

Eine Auszeit im Dorf SCHÖNLEITN der Naturel Hotels & Resorts am Faaker See bedeutet Urlaubsgenuss pur. Das autofreie Hoteldorf mit seinen charmanten Kärntner Bauernhäusern liegt idyllisch zwischen dem majestätischen Mittagskogel und dem türkisblauen Faaker See.



Neben dem großzügigen Naturel SPA mit verschiedenen Saunen, Indoor- und Outdoor-Pool sowie umfangreichem Massageangebot, gehört auch das täglich wechselnde Gäste-Aktivprogramm samt BIBI‘s Kinderwelt & Mountainsplash Jugendclub zum umfangreichen Angebot. Auch Hunde fühlen sich im Dorf sprichwörtlich „pudelwohl“.



Erleben Sie die einzigartige Natur der Region bei geführten Wanderungen, Radtouren oder entspannten Yogaeinheiten im Dorf. Gönnen Sie sich jetzt diese unvergessliche Auszeit vom Alltag!

Das Angebot

2 Nächte im Dorf Schönleitn inkl. Frühstück

1 Flasche Prosecco

Kinderwelt & Jugendclub

Eintritt ins Naturel SPA

Erlebnis-Card der Region Villach

Eintritt ins Strandbad Aichwaldsee

Gäste-Aktiv-Programm u.v.m.

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Naturel Hotels & Resorts GmbH – Dorf Schönleitn

Dorfstraße 26

9582 Oberaichwald/Latschach

Tel.: +43 50 2384

E-Mail: info@naturelhotels.com