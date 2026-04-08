Das De Merin Boutique Hotel in Straden verbindet Ruhe, Design und Privatsphäre mit der landschaftlichen Schönheit des Thermen- & Vulkanland Steiermark. Mit zwölf geschmackvoll gestalteten Suiten genießen Sie viel Raum für sich – fernab vom Alltag, nah an inspirierenden Erlebnissen.

Ihr Tag startet mit einem servierten Frühstück auf Etageren, das regionale Qualität und bewussten Genuss zelebriert. Mit der inkludierten GenussCard profitieren Sie zudem von über 280 kostenfreien Ausflugszielen – von Thermen und Manufakturen bis zu Natur- und Kulturerlebnissen.

Ob entspannen im hauseigenen Sauna- und Dampfbadbereich oder aktiv sein beim E-Biken und Wandern direkt vor der Tür: Hier verbinden Sie Erholung, Kulinarik und Bewegung auf höchstem Niveau.

Das Angebot

2 Nächte in einer exklusiven Suite Kategorie No. 1 inkl. Frühstück serviert auf Etageren und 1x nachmittags Kaffee & Kuchen

Pro Person ein Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg exkl. Sauna

Sauna- und Dampfbadnutzung im Haus

GenussCard und Bademäntel & -tücher für die Dauer des Aufenthaltes

Verleih: Nordic-Walking-Stöcke kostenfrei, E-Bike gegen Gebühr

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

De Merin - Boutique Hotel Straden

Straden 3-4, 8345 Straden

Tel.: 03473 722 99

E-Mail: info@hotel-demerin.at

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