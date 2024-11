Entspannte Tage in Bad Gleichenberg

Im Landhaus Bad Gleichenberg erwartet Sie ein Rückzugsort, der sowohl Aktivurlaubern als auch Ruhesuchenden genau das Richtige bietet. Die zeitlos eingerichteten Studios und Apartments, jeweils mit eigener Terrasse oder Balkon und einer voll ausgestatteten Küche, sorgen für die perfekte Grundlage Ihres Aufenthalts – sei es für einen Familienurlaub mit Hund (gegen Aufpreis) oder eine erholsame Zeit zu zweit oder mit Freunden. Zahlreiche Rad- und Wanderwege bieten sich für Tagesausflüge in die Umgebung an. Im Angebot inkludiert ist zudem ein Eintritt für die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg. Auch für Familien gibt es Highlights wie den Generationenspielpark und den Styrassic Park. Die Route 66 führt Sie zu zahlreichen Ausflugszielen in der Umgebung, von historischen Schlössern über Museen bis hin zu traditionellen Kulinarikproduzenten.

Das Angebot

3 Nächte im Landhaus Bad Gleichenberg

inkl. Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten

1 x Eintritt pro Person in die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Landhaus Bad Gleichenberg

Bernreitherstraße 55

8344 Bad Gleichenberg

Tel. +43 3159 44601-19



Mail: styria@styria-aparthotel.at

Webseite: https://www.landhaus-badgleichenberg.at/

