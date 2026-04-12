Seelenzeit am Weißensee - Ankommen, Aufatmen, Aufleben

Am glasklaren Weißensee, eingebettet in die unberührte Natur des gleichnamigen Naturparks in Kärnten, liegt das 4-Sterne-Hotel Zum Weißensee - ein Refugium für Körper, Geist und Seele. Seit Generationen in Familienhand geführt, vereint das Haus Tradition und Moderne, Herzlichkeit und Genuss.

Was 1619 als Bauernhof begann, ist heute eine liebevoll gestaltete Seelenakkuladestation mit 40 charmanten Zimmern, einem weitläufigen 2000 m² großen Privatbadestrand, Saunaoase und Yogaraum. Hier wird familiäre Gastfreundschaft spürbar: vom persönlichen Willkommensgruß bis hin zu den kleinen Details, die jeden Aufenthalt besonders machen.

Ein kulinarisches Herzstück bildet die mehrfach ausgezeichnete Slow Food Küche: Regional, saisonal und mit großer Hingabe zubereitet. Von den hausgemachten Frühstückskreationen bis zur handverlesenen Weinkarte zieht sich die Handschrift der Familie durch jedes Angebot.

Ob Sommer oder Winter - der Weißensee ist ein Paradies für Naturliebhaber. Im Sommer locken Wandern, Schwimmen und Mountainbiken. Im Winter verwandelt sich der See zur größten präparierten Natureislauffläche Europas, umrahmt von Langlaufloipen und einem familiären Skigebiet.

So wird das Hotel Zum Weißensee zu einer echten Seelenakkuladestation: ein Ort, an dem man nicht nur Urlaub macht, sondern ankommt - bei sich selbst.

Hotel Zum Weißensee

Gatschach 3

9762 Weißensee

Telefon: +43 4713 2214

E-Mail: info@zumweissensee.at