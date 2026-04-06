Radurlaub in Bad Radkersburg – Aktiv genießen & entspannt erholen!

Erleben Sie die sonnigste Radregion Österreichs bei einem aktiven Kurzurlaub in der Südoststeiermark! Das Hotel Altneudörflerhof ist der perfekte Ausgangspunkt für Ihre Genuss- und E-Bike-Touren. Direkt an das regionale Radwegenetz angebunden und mit einer sicheren Radgarage ausgestattet, starten Sie entspannt zu Ihren Entdeckungstouren durch die malerische Landschaft.

Nach einem erlebnisreichen Tag auf dem Rad erwartet Sie pure Entspannung: Die Parktherme Bad Radkersburg liegt nur wenige Gehminuten entfernt (ca. 800 m). Die gemütlichen Zimmer mit Balkon, Dusche/WC, Sat-TV und kostenlosem WLAN sorgen für erholsame Nächte.

Am Morgen werden Sie vom Steirer Frühstück verwöhnt, das keine Wünsche offenlässt: Frisches Gebäck vom Dorfbäcker, Eiergerichte von Freilandhühnern, hausgemachte Aufstriche und Marmeladen, Joghurt, Müsli, saisonales Obst und Gemüse, natürliche Fruchtsäfte und aromatischer Kaffee – regional, frisch & voller Geschmack. Weitere Infos: https://hotelaltneudoerflerhof.at

Hotel Altneudörflerhof***

Karl-Neuhold-Straße 25

8490 Bad Radkersburg

T: +43 3476 403 17

E-Mail: rezeption@hotelaltneudoerflerhof.at

Web: hotelaltneudoerflerhof.at