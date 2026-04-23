Allen, die von Zeter und Mordio nicht genug bekommen, kann geholfen werden: Denn das Internationale Fine Crime Festival 2026 geht in die nächste Runde! Bereits zum 12. Mal versammeln sich Autorinnen und Autoren, die Sie schockieren, unterhalten, erschaudern lassen und ja, auch zum Lachen bringen.

Nach einer Einstimmung beim „Fine Crime Pub Quiz“ auf der Murinsel am 12. Juni, erwartet Sie von 13. bis 19. Juni dann geballte Spannung: Mehr als 30 Schreibende sorgen nicht nur in Graz, sondern auch an weiteren steirischen „Tatorten“ sowie im kärntnerischen Wolfsberg für Nervenkitzel. Neben bekannten heimischen Größen wie Andreas Gruber, Eva Rossmann, Claudia Rossbacher und Franzobel dürfen Sie sich auch auf internationale Premierengäste freuen, darunter Elisabeth Herrmann, Tatjana Kruse, Oliver Pötzsch und Benjamin Cors. Thomas Raab präsentiert sein literarisches Kabarett „Verlesung“, Gregor Seberg und Antonia Stabinger begeistern mit einer Impro-Show, und bei einem Book-Talk in der legendären „Sturm Gruabn“ treffen prominente Stimmen aufeinander. Ergänzt wird das Festival durch Ausstellungen, Stadtführungen, Dinner & Crime-Events.