Entdecken Sie die Wein und Genussstadt Leibnitz!

Im Rahmen der Steirischen Roas am 3. Mai am Seggauberg in Leibnitz haben Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung die Chance auf einen besonderen Gewinn: eine Übernachtung in der Junior Suite der Alten Post in Leibnitz inklusive Frühstück – und damit ein genussvolles Erlebnis im Herzen der Südsteiermark.

Auf großzügigen 45 m2 erwartet Sie in der Alten Post ein modernes Ambiente mit viel Raum zum Entspannen. Das stilvolle Badezimmer sorgt für zusätzlichen Wohlfühlkomfort, der private Balkon lädt dazu ein, den Moment in aller Ruhe zu genießen. Am Morgen rundet ein genussvolles Frühstück Ihren Aufenthalt perfekt ab. Als Wein- und Genussstadt ist Leibnitz der ideale Ausgangspunkt, um die Region von ihrer schönsten Seite zu entdecken: Feinste Kulinarik und atemberaubende Landschaften treffen auf Kultur, Geschichte sowie ein vielfältiges Wander- und Radangebot, das seinesgleichen sucht.

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